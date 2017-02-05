Журналисты обыграли правительство Омской области в хоккей

Губернатор Омской области Виктор Назаров опять не сыграл на льду против представителей СМИ.

Состоялся очередной хоккейный матч между сборными СМИ и правительства Омской области, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. За правительство сыграли вице-губернатор Владимир Компанейщиков, руководитель аппарата Юрий Карючин, министр спорта Дмитрий Крикорьянц и экс-глава Минспорта Александр Фабрициус. Губернатор Виктор Назаров поддерживал своих коллег, как и в прошлом году, со скамейки запасных.

В сборную СМИ под руководством главного редактора "Омской правды" Андрея Мотовилова вошли представители ГТРК "Иртыш", ТАСС, МКР-Медиа и Спорт ФМ. Встреча на льду СКК им. Виктора Блинова завершилась со счётом 5:3 в пользу журналистов.

После матча глава региона признался, что в этом году болел именно за представителей СМИ.