Журналисты обыграли правительство Омской области в хоккей
Политика  •   5 февраля 2017, 17:06, последнее обновление 5 февраля 2017, 21:06  •  печать

Журналисты обыграли правительство Омской области в хоккей

Автор: Василий Епанчинцев

Губернатор Омской области Виктор Назаров опять не сыграл на льду против представителей СМИ.

Состоялся очередной хоккейный матч между сборными СМИ и правительства Омской области, сообщает пресс-служба регионального кабинета министров. За правительство сыграли вице-губернатор Владимир Компанейщиков, руководитель аппарата Юрий Карючин, министр спорта Дмитрий Крикорьянц и экс-глава Минспорта Александр Фабрициус. Губернатор Виктор Назаров поддерживал своих коллег, как и в прошлом году, со скамейки запасных.

В сборную СМИ под руководством главного редактора "Омской правды" Андрея Мотовилова вошли представители ГТРК "Иртыш", ТАСС, МКР-Медиа и Спорт ФМ. Встреча на льду СКК им. Виктора Блинова завершилась со счётом 5:3 в пользу журналистов.

После матча глава региона признался, что в этом году болел именно за представителей СМИ.

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r Теги  •  #Виктор Назаров #правительство Омской области #хоккей

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