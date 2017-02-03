Омский мэр в разговоре о нелегальных перевозчиках вспомнил Маркса

Мэр Омска Вячеслав Двораковский в очередной раз заявил, что будет бороться с нелегальными перевозчиками, сообщает пресс-служба администрации города. Тем же, кто соблюдает федеральное законодательство, бояться нечего.

Конечно, мы испытываем сопротивление со стороны тех, кто более 15 лет работал нелегально на рынке перевозок, - сказал Двораковский. - Они получали сверхприбыли, заботясь не о комфорте или безопасности горожан, а о собственном кармане. Как писал Карл Маркс, нет такого преступления, на которое не пошёл бы капитал, имея трёхсотпроцентную прибыль.

Также, по словам градоначальника, мэрия намерена сохранить муниципальный транспорт. Сейчас в здании на Гагарина, 34, пытаются найти "баланс интересов частного бизнеса и муниципальных перевозчиков". Напомним, что ранее часть перевозчиков стала возить пассажиров по 20 и 22 рубля при среднегородской стоимости проезда в 25 рублей. Многие из них продолжают использовать для обслуживания населения отменённые маршруты.