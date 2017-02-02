Валерий Поморгайло покинул мэрию Омска
Политика  •   2 февраля 2017, 11:28, последнее обновление 2 февраля 2017, 11:54  •  печать

Валерий Поморгайло покинул мэрию Омска

Автор: Василий Епанчинцев

Первый заместитель директора департамента имущественных отношений Валерий Поморгайло написал заявление об отставке.

Департамент имущественных отношений 31 января покинул первый заместитель директора Валерий Поморгайло. Как рассказали "Омск Здесь" в пресс-службе администрации города, трудовой договор расторгнут по инициативе работника. Поморгайло получит компенсацию за 55 дней неиспользованного отпуска.

В ноябре прошлого года Валерий Поморгайло был признан виновным в халатности при продаже земельного участка омскому предпринимателю участка в 6,5 тыс. кв. м в районе "Торгового города" по цене 398 тыс. рублей. При этом рыночная стоимость земли превышала 9 млн рублей. Чиновник был приговорён к полугоду исправительных работ, но приговор не вступил в силу в связи с истечением срока давности преступления. Первоначально Поморгайло грозило до 10 лет лишения свободы по статье "превышение должностных полномочий".

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r Теги  •  #Валерий Поморгайло #мэрия

Комментарии

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Алексей Иванов  •  2 февраля 2017, 13:17

Проморгал видно очередной миллиард, решил свалить пока не обнаружили пропажу.

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