На чиновников мэрии Омска завели уголовное дело из-за потерянного миллиарда рублей

По данным надзорного органа, в 2008 году мэрия проводила аукцион на право заключить договор купли-продажи земельных участков и арендовать их под жилую застройку в микрорайоне "Амурский-2". Победителем стало ООО ДСК "Стройбетон". За получение договора компания должна была внести в казну города 1 млрд 200 млн руб. Администрация обязательства выполнила, заключив девять договоров аренды. "Стройбетон" оказался не таким исполнительным: строительство шло медленно, деньги вносились не по графику и не в полном объёме - всего 200 млн. В 2009 году депимущества подал на застройщика в суд, но в ходе разбирательств неожиданно заключил с застройщиком мировое соглашение - договоры купли-продажи были расторгнуты без внесения оставшегося платежа в размере более 900 млн рублей. При этом договора аренды продолжали действовать, а стройка продолжилась, и сейчас эти дома уже завершены.

Как сообщили телеканалу "Продвижение" в прокуратуре Омска, в данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 285 ч. 3 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" в отношении неустановленных лиц. Бюджету нанесён крупный ущерб. Дело передаётся в следственный комитет для продолжения расследования.

Отметим, что с 2008 по 2012 годы имущественным департаментом руководил Юрий Гамбург, который сейчас находится в тюрьме из-за другого преступления, совершённого в годы работы в мэрии. Бывшему подчинённому и коллеге Гамбурга по депимущества Аркадию Соловьёву также предъявлено обвинение.

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