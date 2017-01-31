У ЛДПР в Омске появился новый лидер

Новым руководителем омского регионального отделения ЛДПР стал Сергей Трубин, сообщает РИА "СуперОмск". Он сменил на этом посту депутата Законодательного собрания Антона Берендеева. Ранее Трубин возглавлял молодёжную организацию партии Владимира Жириновского в Омске.
Напомним, что Антон Берендеев временно возглавил омское региональное отделение ЛДПР после отставки Алексея Ромахина, впоследствии ставшего советником губернатора Омской области. Ещё один бывший лидер омских либерал-демократов Ян Зелинский после окончания полномочий депутата Госдумы покинул регион ради работы в крупном агропромышленном холдинге.
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