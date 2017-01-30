Владимир Гуселетов официально возглавил "Справедливую Россию" в Омске
Политика  •  30 января 2017, 12:40, последнее обновление 30 января 2017, 12:45  •  печать

Владимир Гуселетов официально возглавил "Справедливую Россию" в Омске

Автор: Василий Епанчинцев

Председателем совета регионального отделения "Справедливой России" избран Владимир Гуселетов.

В минувшую субботу омское региональное отделение "Справедливой России" провело конференцию, на которой председателем совета был избран предприниматель Владимир Гуселетов. Ранее его кандидатуру к избранию рекомендовал президиум центрального совета партии Сергея Миронова.

В ближайшее время мы должны перейти в активную фазу формирования и строительства партийной структуры в регионе, - приводит слова Гуселетова пресс-служба справедливороссов. - По сути, сегодняшняя конференция положит начало той работы, которую нам предстоит выполнить. Мы с вами на пороге серьёзного пути, который мы должны пройти уверенно и с хорошими результатами.

Напомним, что на фоне назначения нового лидера омского регионального отделения ряды партии покинула член Совета Федерации от Омской области Елена Мизулина. Сенатор состояла в "Справедливой России" с 2007 года и долгое время руководила местным отделением.

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r Теги  •  #Владимир Гуселетов #Справедливая Россия

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