Владимир Гуселетов официально возглавил "Справедливую Россию" в Омске

В минувшую субботу омское региональное отделение "Справедливой России" провело конференцию, на которой председателем совета был избран предприниматель Владимир Гуселетов. Ранее его кандидатуру к избранию рекомендовал президиум центрального совета партии Сергея Миронова.

В ближайшее время мы должны перейти в активную фазу формирования и строительства партийной структуры в регионе, - приводит слова Гуселетова пресс-служба справедливороссов. - По сути, сегодняшняя конференция положит начало той работы, которую нам предстоит выполнить. Мы с вами на пороге серьёзного пути, который мы должны пройти уверенно и с хорошими результатами.

Напомним, что на фоне назначения нового лидера омского регионального отделения ряды партии покинула член Совета Федерации от Омской области Елена Мизулина. Сенатор состояла в "Справедливой России" с 2007 года и долгое время руководила местным отделением.