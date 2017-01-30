Скончался бывший омский депутат Госдумы Иван Викторов
Политика  •  30 января 2017, 15:55, последнее обновление 30 января 2017, 16:05  •  печать

Скончался бывший омский депутат Госдумы Иван Викторов

Автор: Василий Епанчинцев

На 81-м году жизни не стало бывшего депутата Госдумы Ивана Викторова.

Скончался депутат Госдумы четвёртого созыва от Омской области Иван Викторов, сообщает РИА "СуперОмск". Ему было 80 лет.

Иван Викторов родился 18 января 1937 года в деревне Рахмановка Тюкалинского района. Окончил Омский сельскохозяйственный институт имени С. М. Кирова по специальности агроном-экономист. Был первым секретарем Седельниковского и Усть-Ишимского райкомов КПСС. С 1980-го по 1998 год - начальник Омского областного управления государственной статистики. В 2003 году Викторов был избран в Госдуму от блока "Родина". Был награждён орденами Трудового Красного Знамени и "Знак Почёта".

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r Теги  •  #Госдума #смерть

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