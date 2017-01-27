Главному единороссу региона прочат пост вице-мэра Омска

Секретаря политсовета омского регионального отделения "Единой России" Юрия Тетянникова продвигают в вице-мэры Омска, сообщают "Коммерческие вести" со ссылкой на собственные источники. Новая должность главному единороссу региона позволит курировать выборы в Омский городской Совет.

О проблемах с низким рейтингом партии в Омске говорили на недавнем съезде "ЕР" в Москве. В ходе думских выборов в сентябре прошлого года партия власти показала в Омской области один из самых низких результатов в стране – 36 %. Победивший на тех выборах на одномандатном округе депутат Госдумы Андрей Голушко называл в числе виновников такого результата мэра Омска Вячеслава Двораковского и заместителя губернатора по вопросам внутренней политики Владимира Компанейщикова.

Пока градоначальник не спешит назначать Юрия Тетянникова своим заместителем. Глава единороссов продолжает работать первым заместителем главы Омского района. Отметим, что Тетянников с 2004 по 2005 год уже занимал должность заместителя мэра Омска.