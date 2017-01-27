Губернатор предложил омским чиновникам взяться за лопаты

На вчерашнем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области губернатор Виктор Назаров в очередной раз подверг критике действия администрации Омска по уборке и содержанию улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В частности глава региона оказался возмущен тем, что мэрия платит штрафы за отсутствие разметки на сумму в три с половиной раза большую, чем заложено в бюджете на её изготовление. Так в 2016 году администрация города за нарушение дорожной разметки заплатила 32 млн рублей штрафов при том, что на её изготовление было заложено 9 млн руб.

Назаров отметил, что на эти деньги можно было купить несколько единиц дорожной техники. "Или финансировать из бюджета Омска больше нечего?" – возмутился губернатор. Узнав, что на 1200 сотрудников департамента городского хозяйства приходится 100 руководителей, он обратился с мэру Вячеславу Двораковскому с необычным предложением: "Дайте им по лопате и один день пусть поработают. И увидите – на следующий же день и тротуары, и дороги, и пешеходные переходы будут в порядке, и все проблемы с организацией их уборки будут сняты".

Региональному Минстрою поручено ужесточить меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, ответственным за состояние дорог, вплоть до увольнения.