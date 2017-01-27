Губернатор предложил омским чиновникам взяться за лопаты
Политика  •  27 января 2017, 07:31, последнее обновление 27 января 2017, 07:33  •  печать

Губернатор предложил омским чиновникам взяться за лопаты

Автор: Василий Епанчинцев

Виктор Назаров считает, что руководство департамента городского хозяйства должно само заниматься уборкой улиц.

На вчерашнем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области губернатор Виктор Назаров в очередной раз подверг критике действия администрации Омска по уборке и содержанию улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В частности глава региона оказался возмущен тем, что мэрия платит штрафы за отсутствие разметки на сумму в три с половиной раза большую, чем заложено в бюджете на её изготовление. Так в 2016 году администрация города за нарушение дорожной разметки заплатила 32 млн рублей штрафов при том, что на её изготовление было заложено 9 млн руб.

Назаров отметил, что на эти деньги можно было купить несколько единиц дорожной техники. "Или финансировать из бюджета Омска больше нечего?" – возмутился губернатор. Узнав, что на 1200 сотрудников департамента городского хозяйства приходится 100 руководителей, он обратился с мэру Вячеславу Двораковскому с необычным предложением: "Дайте им по лопате и один день пусть поработают. И увидите – на следующий же день и тротуары, и дороги, и пешеходные переходы будут в порядке, и все проблемы с организацией их уборки будут сняты".

Региональному Минстрою поручено ужесточить меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, ответственным за состояние дорог, вплоть до увольнения.

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r Теги  •  #Виктор Назаров #вывоз снега #Вячеслав Двораковский

Комментарии

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Виктор Билькевич  •  27 января 2017, 08:00

Правильно, раз эти депутаты-лодыри не следят за уборкой снега, то пусть уберают его сами.

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