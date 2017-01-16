Мэра Омска просят заплатить долги за газ
Экономика  •  16 января 2017, 18:15  •  печать

Мэра Омска просят заплатить долги за газ

Автор: Виктория Стрельникова

Муниципальное предприятие "Тепловая компания" задолжала региональному поставщику газа за потребленные ресурсы более 213 млн руб. ООО "Газпром межрегионгаз Омск" пришлось даже обратиться к мэру Вячеславу Двораковскому, чтобы он принял необходимые меры по погашению долга.

По данным на 1 января 2017 года, просроченная дебиторская задолженность (за два и более периода неоплаты) МП г. Омска "Тепловая компания" за потреблённый природный газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Омск" составила 213,3 млн руб. Долг начал копиться с апреля 2016 года и увеличился более чем в девять раз по сравнению с аналогичной датой прошлого года. На 1 января 2016-го он составлял 23 млн руб.

Напомним, между компаниями на уровне мэра Вячеслава Двораковского и генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Омск" Виктора Варжина была достигнута договорённость по гарантии оплаты до конца 2016 года 185 млн руб. Но было оплачено всего 33,8 млн руб. - 17 % от указанной суммы.

На претензии ресурсоснабжающей организации в муниципальном предприятии никак не реагируют, поэтому региональному поставщику газа пришлось обратиться к градоначальнику с просьбой предпринять действенные меры по отношению к "Тепловой компании". Причём предпринять в самые кратчайшие сроки, ведь речь в перспективе может идти о негативных последствиях, ставящих под угрозу стабильность теплоснабжения омичей.

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r Теги  •  #Вячеслав Двораковский #газ #МП Тепловая компания #теплоснабжение

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