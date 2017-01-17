Мэрия Омска не спешит корректировать половину обещанных маршрутов

Из 25 автобусных маршрутов, схемы которых должны были измениться в январе, лишь половину продлили для удобства пассажиров.

В департаменте транспорта горадминистрации подвели первые итоги реформирования транспортной сети Омска. Напомним, с 1 января 2017 года были отменены 27 нерегулируемых маршрутов, взамен мэрия обещала изменить схемы движения муниципальных автобусов по 25 направлениям - продлить или добавить несколько машин (весь список можно прочитать здесь).

Впрочем, не все изменения вступили в силу. По данным дептранспорта, с начала года скорректированы схемы движения 15 действующих маршрутов, три из них изменились ещё в 2016 году. На маршрутах №№ 20, 22, 59, 109 на 28 единиц увеличено количество автобусов и добавлены троллейбусы на маршруте № 2. При этом 10 маршрутов не подверглись никаким изменениям, хотя они предусмотрены утверждённым в прошлом году документом планирования. Более того, окончательное решение о целесообразности таких изменений ещё не принято и будет зависеть от текущей ситуации в городских пассажироперевозках.

Добавим, что с начала года пассажирские предприятия муниципальной формы собственности перевезли более 1 миллиона 300 тысяч пассажиров, что принесло ПАТП дополнительно 3,5 млн рублей. При этом часть отменённых маршруток продолжает курсировать по городу, тем самым увеличивая ряды перевозчиков-нелегалов.