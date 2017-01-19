Навальный набирает омичей в свой штаб

Политик Алексей Навальный объявил о намерении отрыть свой предвыборный штаб в Омске в марте, сообщает пресс-служба создателя Фонда борьбы с коррупцией. В феврале региональные штабы планируется открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Затем аналогичные площадки будут созданы в Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде.

Формировать региональные штабы Алексей Навальный намерен из местных активистов, которые будут отобраны на конкурсной основе. Уже сейчас политик призывает омичей присылать ему резюме.

Создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года 13 декабря. Для этого ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей. Всего в России будет 77 штабов Навального в 65 регионах. В них будет работать более 200 человек.