Навальный набирает омичей в свой штаб
Политика  •  19 января 2017, 16:30, последнее обновление 19 января 2017, 16:30  •  печать

Навальный набирает омичей в свой штаб

Автор: Василий Епанчинцев

В марте в Омске откроется штаб кандидата в президенты Алексея Навального.

Политик Алексей Навальный объявил о намерении отрыть свой предвыборный штаб в Омске в марте, сообщает пресс-служба создателя Фонда борьбы с коррупцией. В феврале региональные штабы планируется открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Затем аналогичные площадки будут созданы в Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде.

Формировать региональные штабы Алексей Навальный намерен из местных активистов, которые будут отобраны на конкурсной основе. Уже сейчас политик призывает омичей присылать ему резюме.

Создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты России на выборах 2018 года 13 декабря. Для этого ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей. Всего в России будет 77 штабов Навального в 65 регионах. В них будет работать более 200 человек.

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r Теги  •  #Алексей Навальный #штаб

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