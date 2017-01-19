Владимир Гуселетов возглавит "Справедливую Россию" в Омске
Политика  •  19 января 2017, 12:25, последнее обновление 19 января 2017, 12:26  •  печать

Владимир Гуселетов возглавит "Справедливую Россию" в Омске

Автор: Василий Епанчинцев

Новым руководителем омского регионального отделения "Справедливой России" станет предприниматель Владимир Гуселетов.

На прошедшем вчера заседании президиума центрального совета "Справедливая Россия" предприниматель Владимир Гуселетов был рекомендован к избранию председателем совета омского регионального отделения партии, сообщает пресс-служба справедливороссов.

Ранее омское региональное отделение "Справедливой России" возглавлял бывший депутат Госдумы Дмитрий Горовцов, спешно покинувший регион после провала на сентябрьских выборах. На сегодня партию в Омском городском Совете представляют три депутата, ещё двое - избраны от "СР" в Законодательное собрание Омской области.

Губернатор хочет обезопасить омичей от сосулек и наледи

В Омской области лишили полномочий скрывшего доходы депутата

r Теги  •  #Владимир Гуселетов #Справедливая Россия

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске у сотрудника УФСИН украли документы и мобильный телефон  •  сегодня, 17:20
Омичи массово скупают друг у друга личные вещи   •  сегодня, 16:57
За первый месяц сельский кинотеатр в Омской области заработал 200 тыс. рублей  •  сегодня, 16:50
Выживший при обрушении омской казармы десантник сыграл на Неделе звёзд хоккея  •  сегодня, 16:37
Омичка заперлась в "Лексусе" от полицейских и потеряла сознание  •  сегодня, 16:26
Омскую компанию заподозрили в мошенничестве при проведении капремонта  •  сегодня, 16:15
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон