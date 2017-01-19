Владимир Гуселетов возглавит "Справедливую Россию" в Омске

На прошедшем вчера заседании президиума центрального совета "Справедливая Россия" предприниматель Владимир Гуселетов был рекомендован к избранию председателем совета омского регионального отделения партии, сообщает пресс-служба справедливороссов.

Ранее омское региональное отделение "Справедливой России" возглавлял бывший депутат Госдумы Дмитрий Горовцов, спешно покинувший регион после провала на сентябрьских выборах. На сегодня партию в Омском городском Совете представляют три депутата, ещё двое - избраны от "СР" в Законодательное собрание Омской области.