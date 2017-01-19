Омский губернатор сходил в аптеку в Русской Поляне
Политика  •  19 января 2017, 15:10, последнее обновление 19 января 2017, 15:21  •  печать

Омский губернатор сходил в аптеку в Русской Поляне

Автор: Василий Епанчинцев

Виктор Назаров посетил с рабочим визитом Русско-Полянский район.

В Русской Поляне в рамках рабочего визита губернатор Виктор Назаров открыл новый спортзал, посетил новое здание детской школы искусств и провёл личный приём граждан, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Также глава региона проверил цены в местной аптечной сети. В первую очередь его интересовало наличие противовирусных и антибактериальных препаратов. Назаров как раз посетил одну из аптек сети "Омское лекарство", где проходит акция "Операция "Вирус".

На более чем 20 наименований антивирусных и антибактериальных препаратов действует скидка 12 %. В наличии есть как импортные медикаменты, так и отечественные, более дешёвые аналоги. В центральной районной больнице сформирован резервный фонд на 30 коек на случай эпидемии гриппа. Пока в районе не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом.

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r Теги  •  #Виктор Назаров #Русская Поляна

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