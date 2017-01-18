Министр образования Омской области получил нового заместителя

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр образования Сергей Канунников представил своего нового заместителя. Им стала Инна Елецкая, работающая в министерстве с 2011 года.

- Инна Борисовна является выпускником Омского государственного педагогического университета, - сказал Канунников. - В новой должности она будет курировать вопросы профессионального образования и взаимодействия с вузами.

До недавнего времени в министерстве образования Инна Елецкая курировала вопросы кадровой политики, повышения социального статуса педагогов и их аттестации.