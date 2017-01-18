Министр образования Омской области получил нового заместителя
Политика  •  18 января 2017, 16:25, последнее обновление 18 января 2017, 16:51  •  печать

Министр образования Омской области получил нового заместителя

Автор: Василий Епанчинцев

Инна Елецкая назначена на должность заместителя министра образования Омской области.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр образования Сергей Канунников представил своего нового заместителя. Им стала Инна Елецкая, работающая в министерстве с 2011 года.

- Инна Борисовна является выпускником Омского государственного педагогического университета, - сказал Канунников. - В новой должности она будет курировать вопросы профессионального образования и взаимодействия с вузами.

До недавнего времени в министерстве образования Инна Елецкая курировала вопросы кадровой политики, повышения социального статуса педагогов и их аттестации.

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r Теги  •  #заместитель #Министр образования #Сергей Канунников

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