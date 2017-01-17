Новый начальник омской полиции пригласил губернатора на коллегию УМВД
Политика  •  17 января 2017, 16:47, последнее обновление 17 января 2017, 16:55  •  печать

Новый начальник омской полиции пригласил губернатора на коллегию УМВД

Автор: Василий Епанчинцев

Губернатор Омской области Виктор Назаров и новый начальник регионального УМВД Леонид Коломиец провели первую рабочую встречу.

В правительстве Омской области сегодня состоялась первая рабочая встреча губернатора Виктора Назарова и нового начальника регионального УМВД России Леонидом Коломийцем. На разговор с главой региона представленный вчера личному составу Коломиец пришёл не в форме, а в обычном костюме, отдав предпочтение ярко фиолетовому галстуку.

Губернатор и начальник омской полиции обсудили работу по усилению мер общественной безопасности и обеспечению правопорядка в регионе, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Особое внимание было уделено вопросам профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также мерам, призванным улучшить ситуацию на дорогах.

Леонид Коломиец пригласил Виктора Назарова принять участие в расширенном заседании коллегии УМВД по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2016 год, которое состоится в конце января.

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r Теги  •  #Виктор Назаров #Леонид Коломиец

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