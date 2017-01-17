Новый начальник омской полиции пригласил губернатора на коллегию УМВД

В правительстве Омской области сегодня состоялась первая рабочая встреча губернатора Виктора Назарова и нового начальника регионального УМВД России Леонидом Коломийцем. На разговор с главой региона представленный вчера личному составу Коломиец пришёл не в форме, а в обычном костюме, отдав предпочтение ярко фиолетовому галстуку.

Губернатор и начальник омской полиции обсудили работу по усилению мер общественной безопасности и обеспечению правопорядка в регионе, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Особое внимание было уделено вопросам профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также мерам, призванным улучшить ситуацию на дорогах.

Леонид Коломиец пригласил Виктора Назарова принять участие в расширенном заседании коллегии УМВД по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2016 год, которое состоится в конце января.