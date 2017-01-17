Омский танковый институт возглавил строивший в Сирии генерал
Политика  •  17 января 2017, 14:27, последнее обновление 17 января 2017, 14:50  •  печать

Омский танковый институт возглавил строивший в Сирии генерал

Автор: Василий Епанчинцев

Омский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва возглавил генерал-майор Забит Хеирбеков, строивший объекты на базе Хмеймим в Сирии.

Губернатору Омской области Виктору Назарову представлен новый руководитель омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва генерал-майор Забит Хеирбеков, сообщает пресс-служба регионального правительства. Хеирбеков ранее возглавлял штаб материально-технического обеспечения Центрального военного округа. До прибытия в Омск генерал-майор строил капитальные объекты на базе Хмеймим в Сирии.

В ближайшие дни доложу начальнику Военной академии о состоянии дел в филиале. Подготовлен ряд предложений по дальнейшему развитию института, совершенствованию его материально-технической и учебной базы с учётом поставленных задач, - заявил Забит Хеирбеков.  

Глава региона в свою очередь отметил, что готов оказывать содействие в укрупнении и развитии вуза. "Наша с вами общая задача - поднять уровень учебного заведения, создать все условия для подготовки высококлассных специалистов в соответствии с требованиями времени и обстановки. Мы заинтересованы, чтобы омский институт оставался лучшим, и, конечно, готовы поддерживать в планах его расширения и укрупнения", - сказал Виктор Назаров.

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r Теги  •  #Виктор Назаров #Омский танковый институт

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