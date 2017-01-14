В Омске у депутата горсовета арестовали автомобиль

Депутат Омского городского Совета от "Справедливой России" Елена Свешникова задолжала за услуги ЖКХ более 140 тыс. рублей, поэтому судебные приставы вынуждены были наложить арест на её автомобиль Toyota Vitz, сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области. Ранее народной избраннице был запрещён выезд за рубеж, а её имущество было описано.

Toyota Vitz приставы эвакуировали от подъезда, где он был припаркован. Теперь автомобиль находится на специализированной стоянке. Депутат заявила, что намерена в суде опротестовать решение об аресте иномарки. В середине декабря в отношении Елены Свешниковой было возбуждено ещё два исполнительных производства. В качестве индивидуального предпринимателя справедливоросска не предоставляла сведения в Пенсионный фонд о работающих у неё лицах.

На зарплату Свешниковой наложено 50-процентное взыскание. За счёт этого её долг по услугам ЖКХ с конца декабря был погашен на 19 тыс. рублей.