Омский губернатор лишит замов министров служебного транспорта
Политика  •  13 января 2017, 13:10, последнее обновление 13 января 2017, 13:16  •  печать

Омский губернатор лишит замов министров служебного транспорта

Автор: Виктория Стрельникова

По распоряжению Виктора Назарова заместители министров скоро смогут ездить на работу на общественном или личном транспорте. Глава региона планирует лишить их персональных служебных авто.

Руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области Юрий Карючин сообщил о грядущих переменах в жизни чиновников облправительства. По поручению губернатора Виктора Назарова, заместителей министров и начальников управлений лишат персональных служебных машин. 

- В настоящее время уже готовы и находятся на подписи у губернатора документы, определяющие новый порядок использования и контроля затрат на служебный автотранспорт. Эти изменения касаются в первую очередь аппарата губернатора и правительства, министерств и управлений. Начинаем с самих себя. Нужно экономить, - объяснил нововведение Юрий Карючин.

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r Теги  •  #авто #Виктор Назаров #Губернатор #чиновник
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Комментарии

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Евгений Янушкевич  •  13 января 2017, 13:42

Полностью поддерживаю, сколько средств налогоплательщиков уходит на содержания их автопарка. А ведь катаются все равно в основном по личным делам.

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Виктор Вайз  •  13 января 2017, 16:21

Поддерживаю! Ведь это деньги на ремонт, зп водителям, содержание парковки и т.д. и т.п. Надо поехать - вызови такси, будет в разы дешевле выходить. Только цены на такси нужно контролировать, частоту поездок и др., а то и здесь найдут, как украсть.

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