Омский губернатор лишит замов министров служебного транспорта

Руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области Юрий Карючин сообщил о грядущих переменах в жизни чиновников облправительства. По поручению губернатора Виктора Назарова, заместителей министров и начальников управлений лишат персональных служебных машин.
- В настоящее время уже готовы и находятся на подписи у губернатора документы, определяющие новый порядок использования и контроля затрат на служебный автотранспорт. Эти изменения касаются в первую очередь аппарата губернатора и правительства, министерств и управлений. Начинаем с самих себя. Нужно экономить, - объяснил нововведение Юрий Карючин.
Полностью поддерживаю, сколько средств налогоплательщиков уходит на содержания их автопарка. А ведь катаются все равно в основном по личным делам.
Поддерживаю! Ведь это деньги на ремонт, зп водителям, содержание парковки и т.д. и т.п. Надо поехать - вызови такси, будет в разы дешевле выходить. Только цены на такси нужно контролировать, частоту поездок и др., а то и здесь найдут, как украсть.