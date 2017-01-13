Омский губернатор лишит замов министров служебного транспорта

По распоряжению Виктора Назарова заместители министров скоро смогут ездить на работу на общественном или личном транспорте. Глава региона планирует лишить их персональных служебных авто.

Руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области Юрий Карючин сообщил о грядущих переменах в жизни чиновников облправительства. По поручению губернатора Виктора Назарова, заместителей министров и начальников управлений лишат персональных служебных машин.

- В настоящее время уже готовы и находятся на подписи у губернатора документы, определяющие новый порядок использования и контроля затрат на служебный автотранспорт. Эти изменения касаются в первую очередь аппарата губернатора и правительства, министерств и управлений. Начинаем с самих себя. Нужно экономить, - объяснил нововведение Юрий Карючин.