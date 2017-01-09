Омск провалился в национальном рейтинге городов

Администрация национального онлайн-конкурса "Город России. Национальный выбор" подвела итоги открытого голосования на звание лучшего города страны в 2016 году. Интернет-проект организован в целях поддержки национального развития и самосознания поколений, а также сохранения культурно-исторического наследия российской государственности.

Результат Омска в рейтинге можно назвать провальным, хотя с момента открытия проекта в 2012 году Омск ни разу не пробивался и в топ-50 лидеров голосования. Так, в 2015 году он занимал 70-е место, в 2014 году - 52-е, в 2013 году - 60-е место, а в 2012 году - 63-е место. Из городов Сибири в 2016 году выше в рейтинге только Иркутск - он занимает 13 строчку. Соседний с Омском Новосибирск оказался и вовсе на 80-м месте.

Звание самого привлекательного города получил Магас из республики Ингушетия. За него проголосовали свыше 333 000 интернет-пользователей. Далее расположились Кострома (274 922 голоса) и Владикавказ (244 451).