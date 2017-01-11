В Омске бывший депутат Госдумы покинул ЛДПР
Политика  •  11 января 2017, 17:30  •  печать

В Омске бывший депутат Госдумы покинул ЛДПР

Автор: Василий Епанчинцев

Ян Зелинский объявил о том, что покинул партию Владимира Жириновского после выборов.

Бывший координатор омского регионального отделения ЛДПР и депутат Госдумы Ян Зелинский заявил о своём выходе из партии Владимира Жириновского. Такое решение он принял после выборов в сентябре прошлого года.

Сегодня я никакого отношения к ЛДПР не имею, вышел из партии после выборов, - заявил в интервью "Коммерческим вестям" Зелинский.

По словам бывшего либерал-демократа, сейчас он занимает руководящую должность в одном из крупнейших российских агрохолдингов. Для работы на новом месте ему пришлось покинуть пределы Омской области.

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r Теги  •  #ЛДПР #Ян Зелинский
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