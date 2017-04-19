LIVE: "Режиссёр "28 панфиловцев" в прямом эфире в омской студии"

Член жюри фестиваля "Любительское кино + Profi", который в эти дни проходит в Омске, пообщается со слушателями "Радио Сибирь".

Сегодня актёр и режиссёр Ким Дружинин, который в этом году стал членом жюри фестиваля "Любительское кино + Profi", выступит в дневном эфире на "Радио Сибирь". Он расскажет о том, какие фильмы представлены на конкурсе и режиссёры из каких городов принимают в нем участие.

Напомним, 18 апреля в Омске открылся 10-й Международный фестиваль "Любительское кино + Profi". В рамках фестиваля в кинотеатрах города будет показано 39 фильмов, в числе которых "28 панфиловцев" Кима Дружинина, вышедший в прокат в прошлом году.

"Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию из студии "Радио Сибирь", которая начнётся в 12.00. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикеру.