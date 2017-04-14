LIVE: "Вадим Демчог выйдет в прямой эфир в Омске"
LIVE  •  14 апреля 2017, 10:10, последнее обновление 14 апреля 2017, 10:18  •  печать

LIVE: "Вадим Демчог выйдет в прямой эфир в Омске"

Во время гастролей в Омске российский актёр театра и кино Вадим Демчог пообщается со слушателями "Радио Сибирь".

Сегодня, 14 апреля, вечером Вадим Демчог и театр "Арлекиниада" представят в Омске спектакль "Закрой глаза и смотри", а утром актёр станет гостем "ЙЕТИ-Шоу" на "Радио Сибирь". В прямом эфире он расскажет о том, как создавался совершенно новый жанр - спектакль в голове, а также поделится своими планами участия в других популярных проектах.

Телезрители знают его как доктора Купитмана из сериала "Интерны", радиослушатели помнят его "Фрэнки-шоу", а в интернете Демчог известен в качестве одного из создателей веб-сериала про Мистера Фримена и голоса главного героя.

Как гласит анонс "Закрой глаза и смотри", действие спектакля-мистификации оказывается в иной реальности, там, где неважны визуальные эффекты и видимые формы. Актёрская игра запускает механизм внутреннего видения, и каждый зритель наблюдает своё собственное шоу. "Это игра живого слова и персонального восприятия каждого зрителя в отдельности", - гласит афиша.

Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте:

Теги  •  #live #Радио Сибирь

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