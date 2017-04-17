LIVE: "Первые результаты расследования загрязнения воздуха Омска этилмеркаптаном"

Сегодня, 17 апреля, в 13.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт пресс-конференция, посвящённая открытию в Омской области отделения общероссийской общественной организации "Зелёный патруль".

На мероприятии также будут представлены первые результаты общественного расследования фактов загрязнения атмосферного воздуха Омска этилмеркаптаном.

Спикерами станут председатель правления "Зелёного патруля", член общественного совета Росприроднадзора РФ, эксперт Центра мониторинга проблем экологии ОНФ Андрей Нагибин, директор природоохранных программ "Зелёного патруля" Роман Пукалов и руководитель омского отделения организации Светлана Воробьёва.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.