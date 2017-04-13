LIVE: "Всемирная выставка кошек - 2017"
LIVE  •  13 апреля 2017, 11:23, последнее обновление 13 апреля 2017, 11:44  •  печать

LIVE: "Всемирная выставка кошек - 2017"

Сегодня, 13 апреля, в 12:00 часов в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция, посвящённая проведению в Омске Всемирной выставки кошек - 2017 (15-16 апреля, Экспоцентр). 

На вопросы журналистов ответят организаторы мероприятия и эксперты, которые также покажут СМИ титулованных кошек редких пород, - эксперт-фелинолог Ирина Гусева (Москва), председатель Клуба любителей кошек "Добрый Кот" (Омск) Ирина Мурашова и фелинолог клуба Алиса Мурашова.

Ежегодная Всемирная выставка кошек проводится более 15 лет, при этом во второй раз в Омске (впервые в 2012 году). Своих питомцев представят заводчики и любители кошек со всей России, а также Казахстана и Латвии. Ожидается участие около 300 кошек 37 редких пород. Так, например, впервые в Омске будут выставляться кошки пород бурма, тойгер, оцикет, стоимость которых достигает 300 тыс. рублей.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #видео #выставка #кошки

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омич выбросил деньги за украденный и проданный прохожему мобильный  •  сегодня, 13:06
В ОмГТУ будут готовить кадры для ПО "Полёт"  •  сегодня, 12:53
У омички украли сумку с планшетом, пока она выходила из поезда на перрон  •  сегодня, 12:02
Последние звонки в омских школах традиционно прозвенят 25 мая  •  сегодня, 11:56  •   1
Омский дизайнер представила коллекцию одежды на Неделе моды в Риме  •  сегодня, 11:50
Законодательное собрание Омской области рассмотрит антикоррупционный закон  •  сегодня, 11:40
Еще новости
Иети шоу 240х400