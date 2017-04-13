LIVE: "Всемирная выставка кошек - 2017"

Сегодня, 13 апреля, в 12:00 часов в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция, посвящённая проведению в Омске Всемирной выставки кошек - 2017 (15-16 апреля, Экспоцентр).

На вопросы журналистов ответят организаторы мероприятия и эксперты, которые также покажут СМИ титулованных кошек редких пород, - эксперт-фелинолог Ирина Гусева (Москва), председатель Клуба любителей кошек "Добрый Кот" (Омск) Ирина Мурашова и фелинолог клуба Алиса Мурашова.

Ежегодная Всемирная выставка кошек проводится более 15 лет, при этом во второй раз в Омске (впервые в 2012 году). Своих питомцев представят заводчики и любители кошек со всей России, а также Казахстана и Латвии. Ожидается участие около 300 кошек 37 редких пород. Так, например, впервые в Омске будут выставляться кошки пород бурма, тойгер, оцикет, стоимость которых достигает 300 тыс. рублей.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.