LIVE: "Новые правила розничной продажи алкогольной продукции"
LIVE  •   4 апреля 2017, 11:24, последнее обновление 4 апреля 2017, 11:25  •  печать

LIVE: "Новые правила розничной продажи алкогольной продукции"

В Международном пресс-центре "МКР-Медиа" сегодня, 4 апреля, в 12:00 пройдёт пресс-конференция, посвящённая новым правилам розничной продажи алкогольной продукции.

Об изменениях законодательства, их применении на территории Омской области и мерах ответственности расскажут представители контролирующих и правоохранительных органов. Спикерами выступят заместитель директора департамента городской экономической политики администрации Омска Михаил Щелконогов, первый заместитель министра экономики Омской области Расим Галямов и полковник полиции, заместитель начальника полиции УМВД России по Омской области Юрий Виноградов.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #алкоголь #видео #продажа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Мария Фомина  •  4 апреля 2017, 11:56

Добрый день! Мария Фомина, ИА "Новый Омск". Расим Насирович, почему, по вашему мнению, Москва забрала у регионов полномочия по установлению дополнительных ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции?

Ответить
Последние новости
Мошенницы обменяли пенсионерке 1 млн рублей на билеты "банка приколов"  •  сегодня, 13:40
Омские водители примерят "пьяные" очки  •  сегодня, 13:27  •   1
Омскую управляющую компанию "Берег" оштрафовали за неубранный снег  •  сегодня, 13:18
Мэрия Омска отсудила у облправительства почти 90 млн рублей  •  сегодня, 13:04
Омские приставы выдворили из страны колумбийца-каскадёра  •  сегодня, 12:50
В Омске из-за снегопада произошло более 20 ДТП  •  сегодня, 11:40  •   2
Еще новости
Иети шоу 240х400