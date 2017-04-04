LIVE: "Новые правила розничной продажи алкогольной продукции"

Об изменениях законодательства, их применении на территории Омской области и мерах ответственности расскажут представители контролирующих и правоохранительных органов. Спикерами выступят заместитель директора департамента городской экономической политики администрации Омска Михаил Щелконогов, первый заместитель министра экономики Омской области Расим Галямов и полковник полиции, заместитель начальника полиции УМВД России по Омской области Юрий Виноградов.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.