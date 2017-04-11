LIVE: "Паводок-2017"

Эксперты подробно расскажут о прогнозе погоды на апрель, также о паводковой ситуации в регионе. Спикерами выступят начальник Главного управления МЧС РФ по Омской области Владимир Корбут и начальник ФГБУ "Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Наталия Криворучко.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.