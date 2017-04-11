LIVE: "Паводок-2017"
LIVE  •  11 апреля 2017, 11:29, последнее обновление 11 апреля 2017, 11:30  •  печать

LIVE: "Паводок-2017"

Сегодня, 11 апреля, в 12:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Паводок-2017".

Эксперты подробно расскажут о прогнозе погоды на апрель, также о паводковой ситуации в регионе. Спикерами выступят начальник Главного управления МЧС РФ по Омской области Владимир Корбут и начальник ФГБУ "Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Наталия Криворучко.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #Владимир Корбут #МЧС #Наталия Криворучко #паводок

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Комментарии
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Мария Фомина  •  11 апреля 2017, 12:22

Здравствуйте! Какова вероятность введения режима ЧС по паводку?

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