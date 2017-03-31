LIVE: "Источники загрязнения атмосферного воздуха Омска этилмеркаптаном"
LIVE  •  31 марта 2017, 11:26, последнее обновление 31 марта 2017, 11:30  •  печать

LIVE: "Источники загрязнения атмосферного воздуха Омска этилмеркаптаном"

Сегодня, 31 марта, в 12.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится брифинг "Источники загрязнения атмосферного воздуха Омска этилмеркаптаном".

31 марта в 12.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт брифинг "Источники загрязнения атмосферного воздуха Омска этилмеркаптаном. Рабочие версии общественного расследования".

Спикерами выступят директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" Роман Пукалов и старший преподаватель ОмГТУ, блогер Игорь Федоров. В ходе встречи планируется обсудить причины загрязнения воздуха в городе и пути решения этой проблемы.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #видео #воздух #загрязнение воздуха #Игорь Федоров #этилмеркаптан

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