LIVE: "Источники загрязнения атмосферного воздуха Омска этилмеркаптаном"

Сегодня, 31 марта, в 12.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится брифинг "Источники загрязнения атмосферного воздуха Омска этилмеркаптаном".

31 марта в 12.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт брифинг "Источники загрязнения атмосферного воздуха Омска этилмеркаптаном. Рабочие версии общественного расследования".

Спикерами выступят директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" Роман Пукалов и старший преподаватель ОмГТУ, блогер Игорь Федоров. В ходе встречи планируется обсудить причины загрязнения воздуха в городе и пути решения этой проблемы.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.