LIVE: "Занятость школьников во время весенних каникул"

Сегодня, 21 марта, в 14.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт пресс-конференция "Занятость школьников во время весенних каникул".

В конце марта в омских школах пройдут недельные каникулы. Сейчас в Омске работают 25 учреждений дополнительного образования, в которых дети в эти дни могут заняться спортом и творчеством. Об их работе в период каникул расскажет директор департамента образования города Екатерина Спехова и руководители учреждений дополнительного образования.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.