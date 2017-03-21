LIVE: "Занятость школьников во время весенних каникул"
LIVE  •  21 марта 2017, 13:17  •  печать

LIVE: "Занятость школьников во время весенних каникул"

Сегодня, 21 марта, в 14.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт пресс-конференция "Занятость школьников во время весенних каникул".

В конце марта в омских школах пройдут недельные каникулы. Сейчас в Омске работают 25 учреждений дополнительного образования, в которых дети в эти дни могут заняться спортом и творчеством. Об их работе в период каникул расскажет директор департамента образования города Екатерина Спехова и руководители учреждений дополнительного образования.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #Екатерина Спехова #занятость #каникулы #пресс-конференция #пресс-центр МКР-Медиа #школьники

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