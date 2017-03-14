LIVE: "Межрегиональный конкурс юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета"

Сегодня, 14 марта, в 12.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция, посвящённая межрегиональному конкурсу юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета.

В ходе мероприятия организаторы расскажут о подробностях проведения межрегионального конкурса юных скрипачей и виолончелистов имени В. Я. Шпета, а также о том, кто в этом году примет в нём участие.

Спикерами выступят директор департамента культуры администрации Омска Владимир Шалак, руководитель объединения оркестровых инструментов городского методического совета, заслуженный работник культуры РФ Владимир Аксаментов и лауреат 1-го конкурса, ученица ДШИ № 6 имени Е. Ф. Светланова (виолончель) Александра Галакова.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.