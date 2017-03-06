LIVE: "Сибирские дизайнеры о тенденциях модного сезона"

Сегодня, 6 марта, в 14.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Сибирские дизайнеры о тенденциях модного сезона".

В ходе мероприятия эксперты расскажут о том, что будет модно, как создать свой индивидуальный образ, а также о подробностях проведения Международного фестиваля дизайна и искусства "Формула моды: Восток-Запад" - 2017.

Спикерами выступят студентка 3 курса ОмГТУ кафедры "Дизайн костюма", призёр Всероссийского фестиваля искусства и дизайна "Сибирская этника", участница Roma Fashion Week 2017 года Виктория Вейгант, директор центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ, член Союза дизайнеров России Эмма Васильева, а также стилист, создатель шоппинг-студии "ЛYК" Ульяна Исаенко.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.