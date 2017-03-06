LIVE: "Сибирские дизайнеры о тенденциях модного сезона"
LIVE  •   6 марта 2017, 13:30, последнее обновление 6 марта 2017, 13:45  •  печать

LIVE: "Сибирские дизайнеры о тенденциях модного сезона"

Сегодня, 6 марта, в 14.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Сибирские дизайнеры о тенденциях модного сезона".

В ходе мероприятия эксперты расскажут о том, что будет модно, как создать свой индивидуальный образ, а также о подробностях проведения Международного фестиваля дизайна и искусства "Формула моды: Восток-Запад" - 2017. 

Спикерами выступят студентка 3 курса ОмГТУ кафедры "Дизайн костюма", призёр Всероссийского фестиваля искусства и дизайна "Сибирская этника", участница Roma Fashion Week 2017 года Виктория Вейгант, директор центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ, член Союза дизайнеров России Эмма Васильева, а также стилист, создатель шоппинг-студии "ЛYК" Ульяна Исаенко.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #пресс-конференция #пресс-центр МКР-Медиа #Формула моды: Восток-Запад #Эмма Васильева

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Комментарии

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Елена Бодрова  •  6 марта 2017, 14:13

Как и кто выбирал кто отправиться представлять свою коллекцию на Неделе моды в Рим? Очень рада за Викторию)

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Виктор Вайз  •  6 марта 2017, 13:33

Всегда умиляли эти показы мод - вот интересно в этих сказочно-неадекватных лохмотьях вообще кто-нибудь в реальной жизни по улицам ходит?

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