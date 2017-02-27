LIVE: "ЕГЭ для родителей"

Сегодня, 27 февраля, в 12.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "ЕГЭ для родителей".

На мероприятии специалисты расскажут об особенностях проведения родительского ЕГЭ. Кто может стать участником акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"? Какие документы понадобятся для сдачи экзамена?

Спикерами выступят и. о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков и главный специалист департамента образования администрации г. Омска Валентина Соловьёва.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.