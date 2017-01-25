LIVE: "Борьба с "боярышником"

Сегодня, 25 января, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт пресс-конференция "Борьба со спиртосодержащей продукцией (боярышником)".

Специалисты расскажут об итогах запрета на розничную продажу непищевой продукции, содержащей спирт, который вступил в силу 26 декабря, а также о профилактических мерах.

Спикерами выступят главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Омской области Марина Бойко, заместитель начальника отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питания населения Роспотребнадзора по Омской области Людмила Сенина.

Наши читатели также могут принять участие в круглом столе - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.