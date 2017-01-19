LIVE: Итоги Года российского кино
LIVE  •  19 января 2017, 11:45, последнее обновление 19 января 2017, 12:32  •  печать

LIVE: Итоги Года российского кино

Сегодня, 19 января, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт круглый стол "Итоги Года российского кино".

Участники обсудят перспективы развития киноиндустрии в Омской области, в том числе формирование новой инфраструктуры отрасли, подведут итоги творческой работы за 2016 год. Спикерами станут министр культуры Омской области Виктор Лапухин, директор департамента культуры администрации Омска Владимир Шалак, депутаты Законодательного Собрания, директора кинотеатров, представители российской киноиндустрии.

Наши читатели также могут принять участие в круглом столе - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

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r Теги  •  #live #видео #кино #пресс-центр МКР-Медиа

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