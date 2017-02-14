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40-летний омич убил всю семью и покончил с собой
Происшествия  •  14 февраля 2017, 13:57, последнее обновление 14 февраля 2017, 14:50  •  печать

40-летний омич убил всю семью и покончил с собой

Автор: Виктория Стрельникова

Трагедией закончилась семейная ссора супругов, причиной которой могла стать ревность. Мужчина убил свою гражданскую жену и падчерицу, затем покончил с собой.

Как сообщает СУ СК России по Омской области, в полдень в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве. Правоохранители выехали на место преступления, где выяснилось, что жертвами стали женщина и её 14-летняя дочь. По предварительной версии следствия, в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице 3-я Молодёжная, 40-летний мужчина в ходе ссоры нанёс ножевые ранения 32-летней сожительнице и её 14-летней дочери, после чего покончил жизнь самоубийством.

Стали известны некоторые подробности произошедшего. Не исключено, что причиной ссоры могла стать ревность. После того как мужчина убил свою сожительницу и падчерицу, он позвонил знакомой, которая и сообщила полиции о случившемся. После звонка она отправилась на место трагедии. Но живым мужчину уже не застала, он покончил с собой.

В данный момент следователи работают на месте преступления. Устанавливаются все обстоятельства дела. Как пояснила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух лиц. 

r Теги  •  #СУ СКР #убийство #уголовное дело

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Комментарии

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Persona Grata  •  14 февраля 2017, 17:14

Гражданская жена и сожительница - это разные люди.

Гражданский брак - это официально зарегистрированные отношения. Они не подразумевают участия церкви в процессе. Фактически подобные отношения - это зарегистрированный в ЗАГСе союз между мужчиной и женщиной. Довольно часто подобную особенность называют просто браком, без составляющей "гражданский". Несмотря на это, в полной интерпретации термин встречается в законодательстве и кодексах России. Так что гражданская жена - это официальная жена мужчины, человек, с которым он зарегистрировал отношения в органах ЗАГС.

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Злата Маркова  •  14 февраля 2017, 14:31

Вот так трагедия! И главное, ответить за нее некому. Особенно убийство ребенка возмущает, ее-то зачем лишил жизни?!

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