40-летний омич убил всю семью и покончил с собой

Трагедией закончилась семейная ссора супругов, причиной которой могла стать ревность. Мужчина убил свою гражданскую жену и падчерицу, затем покончил с собой.

Как сообщает СУ СК России по Омской области, в полдень в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве. Правоохранители выехали на место преступления, где выяснилось, что жертвами стали женщина и её 14-летняя дочь. По предварительной версии следствия, в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице 3-я Молодёжная, 40-летний мужчина в ходе ссоры нанёс ножевые ранения 32-летней сожительнице и её 14-летней дочери, после чего покончил жизнь самоубийством.

Стали известны некоторые подробности произошедшего. Не исключено, что причиной ссоры могла стать ревность. После того как мужчина убил свою сожительницу и падчерицу, он позвонил знакомой, которая и сообщила полиции о случившемся. После звонка она отправилась на место трагедии. Но живым мужчину уже не застала, он покончил с собой.

В данный момент следователи работают на месте преступления. Устанавливаются все обстоятельства дела. Как пояснила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух лиц.