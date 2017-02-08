В Омской области убили поленом исполнителя матерных частушек

Сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего жителя села Павлоградка, подозреваемого в убийстве своего соседа, являвшегося инвалидом первой группы. Как установили следователи, потерпевший в состоянии алкогольного опьянения исполнял у себя во дворе частушки, в которых звучали оскорбительные слова. Соседу это не понравилось, и он попросил мужчину прекратить песнопение, но тот отказался. Тогда сельчанин взял в руки полено и несколько раз ударил им исполнителя частушек по голове, и тот упал замертво.
- По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в данный момент возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе омского СУ СК. - Расследование продолжается.
Отметим, что в настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Вполне возможно, что до окончания следствия он будет находиться под стражей.
Ох уж эти соседи, обычно, когда между ними есть конфликт, то напряжение только нарастает, потому что ежегодно накапливаются новые обиды.