В Омской области убили поленом исполнителя матерных частушек

Сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего жителя села Павлоградка, подозреваемого в убийстве своего соседа, являвшегося инвалидом первой группы. Как установили следователи, потерпевший в состоянии алкогольного опьянения исполнял у себя во дворе частушки, в которых звучали оскорбительные слова. Соседу это не понравилось, и он попросил мужчину прекратить песнопение, но тот отказался. Тогда сельчанин взял в руки полено и несколько раз ударил им исполнителя частушек по голове, и тот упал замертво.

- По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в данный момент возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе омского СУ СК. - Расследование продолжается.

Отметим, что в настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Вполне возможно, что до окончания следствия он будет находиться под стражей.