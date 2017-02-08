В Омской области убили поленом исполнителя матерных частушек
Происшествия  •   8 февраля 2017, 14:52, последнее обновление 8 февраля 2017, 15:31  •  печать

В Омской области убили поленом исполнителя матерных частушек

Автор: Артем Кримин

В омском СК возбудили уголовное дело по факту убийства 60-летнего жителя Омской области. 

Сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего жителя села Павлоградка, подозреваемого в убийстве своего соседа, являвшегося инвалидом первой группы. Как установили следователи, потерпевший в состоянии алкогольного опьянения исполнял у себя во дворе частушки, в которых звучали оскорбительные слова. Соседу это не понравилось, и он попросил мужчину прекратить песнопение, но тот отказался. Тогда сельчанин взял в руки полено и несколько раз ударил им исполнителя частушек по голове, и тот упал замертво.

- По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в данный момент возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе омского СУ СК. - Расследование продолжается.  

Отметим, что в настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Вполне возможно, что до окончания следствия он будет находиться под стражей.  

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r Теги  •  #Павлоградка #убийство #частушки

Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  8 февраля 2017, 15:03

Ох уж эти соседи, обычно, когда между ними есть конфликт, то напряжение только нарастает, потому что ежегодно накапливаются новые обиды.

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