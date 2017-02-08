Омского подростка подозревают в распространении детской порнографии
Криминал  •   8 февраля 2017, 16:21  •  печать

Омского подростка подозревают в распространении детской порнографии

Автор: Валерия Шимановская

17-летний житель Омска покупал и продавал фотоснимки детей.

По версии следствия, молодой человек через интернет приобретал и распространял фотографии несовершеннолетних. На снимках присутствуют дети в возрасте от 6 до 16 лет.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, собрано достаточное количество доказательств, дело передано на рассмотрение в суд. Подростку грозит от трёх до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело заведено по пп. "а, г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ - приобретение, хранение в целях распространения, публичной демонстрации и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет).

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r Теги  •  #порнография #СУ СКР #уголовное дело

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