В Омске поймали отца и сына с полной наркотиков шапкой

Экипаж вневедомственной охраны, патрулируя территорию в Центральном округе, обратил внимание на автомобиль, стоящий у обочины дороги. Сотрудники Росгвардии решили проследить за действиями находящихся в нём людей. Через несколько минут из машины вышел мужчина, который, озираясь по сторонам, направился к забору, расположенному у жилого дома. Спрятав что-то, мужчина вернулся, и автомобиль поехал дальше.

Стражи порядка решили проследить за машиной. По пути следования авто неоднократно останавливалось, и каждый раз из него выходил человек, который что-то прятал в укромных местах. Сотрудники Росгвардии приняли решение остановить данный автомобиль.

- В машине находились 43-летний отец и его 22-летний сын. При досмотре транспортного средства в присутствии понятых между сидениями обнаружена чёрная трикотажная шапка с 26 полимерными свёртками с веществом, предположительно, внесённым в перечень запрещённых, - рассказали в пресс-службе омского управления Федеральной службы войск национальной гвардии. - Проследовав по местам остановок транспортного средства, правоохранители изъяли ещё четыре аналогичных свёртка. Изъятый материал направлен для проведения исследования.

Задержанных мужчин передали сотрудникам УНК УМВД России по Омской области. По данному факту в настоящее время проводится проверка.