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Уехавший на Украину общественник шантажировал омского губернатора
Политика  •  14 февраля 2017, 07:20, последнее обновление 14 февраля 2017, 09:09  •  печать

Уехавший на Украину общественник шантажировал омского губернатора

Автор: Василий Епанчинцев

Губернатор Омской области Виктор Назаров обратился в полицию, чтобы прекратить шантаж со стороны общественника Сергея Селиванова.

Омский общественник Сергей Селиванов, уехавший жить на Украину, в январе через социальные сети и в телефонном разговоре с пресс-секретарём губернатора Омской области Юлией Соколенко пытался шантажировать главу региона Виктора Назарова, сообщает пресс-служба регионального правительства. Селиванов требовал перечислять ему деньги за то, что в западных СМИ будут появляться позитивные публикации об Омской области.

В случае отказа Селиванов грозил обнародовать имевшийся у него компромат, который бы мог, по его мнению, ухудшить социально-политическую обстановку в регионе и дискредитировать губернатора Виктора Назарова. Глава региона обратился в полицию с заявлением о привлечении находящегося на Украине общественника к уголовной ответственности.

r Теги  •  #Виктор Назаров #правительство Омской области #Сергей Селиванов #шантаж

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