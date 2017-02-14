Уехавший на Украину общественник шантажировал омского губернатора

Омский общественник Сергей Селиванов, уехавший жить на Украину, в январе через социальные сети и в телефонном разговоре с пресс-секретарём губернатора Омской области Юлией Соколенко пытался шантажировать главу региона Виктора Назарова, сообщает пресс-служба регионального правительства. Селиванов требовал перечислять ему деньги за то, что в западных СМИ будут появляться позитивные публикации об Омской области.

В случае отказа Селиванов грозил обнародовать имевшийся у него компромат, который бы мог, по его мнению, ухудшить социально-политическую обстановку в регионе и дискредитировать губернатора Виктора Назарова. Глава региона обратился в полицию с заявлением о привлечении находящегося на Украине общественника к уголовной ответственности.