Омич впал в кому, упав с лестницы
Происшествия  •  17 апреля 2017, 13:40, последнее обновление 17 апреля 2017, 16:08  •  печать

Омич впал в кому, упав с лестницы

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В Омске соседка обнаружила мужчину с переломом черепа прямо в подъезде. Пострадавший находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

Вчера вечером, 16 апреля, в БСМП-1 был доставлен молодой мужчина, у которого врачи обнаружили открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Также омич находился в коме, пишет "Вечерний Омск".

Оказалось, что инцидент произошёл в подъезде дома, расположенного на улице 2-й Солнечной. Пострадавший возвращался к себе домой, упал с лестницы и прокатился несколько пролётов. Обнаружила его соседка, она же и вызвала скорую помощь.

На сегодняшний день состояние мужчины оценивается как крайне тяжёлое. В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Теги  •  #больница #кома #лестница #подъезд

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