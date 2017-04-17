Омич впал в кому, упав с лестницы

В Омске соседка обнаружила мужчину с переломом черепа прямо в подъезде. Пострадавший находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

Вчера вечером, 16 апреля, в БСМП-1 был доставлен молодой мужчина, у которого врачи обнаружили открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Также омич находился в коме, пишет "Вечерний Омск".

Оказалось, что инцидент произошёл в подъезде дома, расположенного на улице 2-й Солнечной. Пострадавший возвращался к себе домой, упал с лестницы и прокатился несколько пролётов. Обнаружила его соседка, она же и вызвала скорую помощь.

На сегодняшний день состояние мужчины оценивается как крайне тяжёлое. В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.