В Омске 10-летний школьник упал с гаража и попал в реанимацию

Полицейские проводят проверку по факту несчастного случая, произошедшего с ребёнком в Ленинском округе. Мальчик забрался на крышу гаража, поскользнулся и упал. Школьник в реанимации.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о несчастном случае, произошедшем в Ленинском округе. В больницу привезли 10-летнего мальчика с кататравмой и ушибом головного мозга. Сейчас он находится в реанимации.

Полицейские установили, что ребёнок вместе с другом гулял на улице. Школьники забрались на крышу гаражей, расположенных на улице Рождественского. Там мальчик поскользнулся и упал вниз. В настоящее время полиция проводит проверку.