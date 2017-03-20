В Омске 10-летний школьник упал с гаража и попал в реанимацию

В дежурную часть полиции поступило сообщение о несчастном случае, произошедшем в Ленинском округе. В больницу привезли 10-летнего мальчика с кататравмой и ушибом головного мозга. Сейчас он находится в реанимации.
Полицейские установили, что ребёнок вместе с другом гулял на улице. Школьники забрались на крышу гаражей, расположенных на улице Рождественского. Там мальчик поскользнулся и упал вниз. В настоящее время полиция проводит проверку.
Видимо от безделья не знали чем заняться. Родители не смотрят за детьми, потом дети страдают.
Да, безделье часто приводит к опасным травмам. Выздоровления мальчику.