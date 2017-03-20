В Омске 10-летний школьник упал с гаража и попал в реанимацию
Происшествия  •  20 марта 2017, 15:33, последнее обновление 20 марта 2017, 16:00  •  печать

В Омске 10-летний школьник упал с гаража и попал в реанимацию

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Полицейские проводят проверку по факту несчастного случая, произошедшего с ребёнком в Ленинском округе. Мальчик забрался на крышу гаража, поскользнулся и упал. Школьник в реанимации.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о несчастном случае, произошедшем в Ленинском округе. В больницу привезли 10-летнего мальчика с кататравмой и ушибом головного мозга. Сейчас он находится в реанимации.

Полицейские установили, что ребёнок вместе с другом гулял на улице. Школьники забрались на крышу гаражей, расположенных на улице Рождественского. Там мальчик поскользнулся и упал вниз. В настоящее время полиция проводит проверку.

Теги  •  #гараж #несчастный случай #реанимация #школьник

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Комментарии
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Евгения Шелохова  •  20 марта 2017, 15:36

Видимо от безделья не знали чем заняться. Родители не смотрят за детьми, потом дети страдают.

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Марина  •  20 марта 2017, 16:32

Да, безделье часто приводит к опасным травмам. Выздоровления мальчику.

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