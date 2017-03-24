Омских чиновников заставили засыпать колодец, в который упал ребёнок
Общество  •  24 марта 2017, 10:45, последнее обновление 24 марта 2017, 10:45  •  печать

Омских чиновников заставили засыпать колодец, в который упал ребёнок

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По требованию прокуратуры сотрудники администрации Центрального округа засыпали колодец, в который провалился десятилетний мальчик.

Инцидент произошёл в январе текущего года на улице 24-й Северной. Десятилетний мальчик вышел поиграть во двор и неожиданно провалился в колодец возле своего дома. Выбраться ему помогли проходившие мимо омичи. Они же впоследствии вызвали на место происшествия скорую помощь, которая увезла ребёнка в больницу с полученными травмами.

Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Сегодня, 24 марта, стали известны итоги организованных ими проверочных мероприятий. Оказалось, что владельца у водопровода и колодца, в который упал ребёнок, нет.

- Колодец расположен на сетях бывшего водопровода. На момент происшествия он не имел надлежащего канализационного люка, был прикрыт незакреплённым деревянным щитом, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Было установлено, что на обслуживании ОАО "ОмскВодоканал" частный водопровод не находится. Обозначенный колодец не имеет собственника, то есть является бесхозяйным имуществом.

В итоге ответственность за произошедшее была возложена на администрацию Центрального округа. Рассмотрев пришедшее прокурорское представление, чиновники быстро засыпали колодец грунтом.

Теги  •  #колодец #прокуратура #ребенок #Центральный округ

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Комментарии
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Наталья Александровна  •  24 марта 2017, 11:05

Дожились, прокуратура должна требовать! Сами должны были это давно сделать, а не ждать когда ребенок провалится.

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Мирослав В-ов  •  24 марта 2017, 10:57

Вот не ожидал, что в наше время еще бывает бесхозное имущество. Правильно сделали, что засыпали его.

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