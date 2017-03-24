Омских чиновников заставили засыпать колодец, в который упал ребёнок

Инцидент произошёл в январе текущего года на улице 24-й Северной. Десятилетний мальчик вышел поиграть во двор и неожиданно провалился в колодец возле своего дома. Выбраться ему помогли проходившие мимо омичи. Они же впоследствии вызвали на место происшествия скорую помощь, которая увезла ребёнка в больницу с полученными травмами.

Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Сегодня, 24 марта, стали известны итоги организованных ими проверочных мероприятий. Оказалось, что владельца у водопровода и колодца, в который упал ребёнок, нет.

- Колодец расположен на сетях бывшего водопровода. На момент происшествия он не имел надлежащего канализационного люка, был прикрыт незакреплённым деревянным щитом, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Было установлено, что на обслуживании ОАО "ОмскВодоканал" частный водопровод не находится. Обозначенный колодец не имеет собственника, то есть является бесхозяйным имуществом.

В итоге ответственность за произошедшее была возложена на администрацию Центрального округа. Рассмотрев пришедшее прокурорское представление, чиновники быстро засыпали колодец грунтом.