Приставы забрали годовалого ребёнка омички, отсутствующей дома неделями

Накануне в Крутинском районе Омской области судебные приставы исполнили решение суда и забрали ребёнка у матери, на полгода ограниченной в родительских правах. Женщина оставляла годовалую дочь бабушке, а сама пропадала на месяц.

По заявлению районной прокуратуры Крутинский районный суд Омской области рассмотрел дело в отношении 25-летней Оксаны М., которая приходится матерью шестилетней Валентине и годовалой Галине М. Безработная женщина злоупотребляет алкоголем, ведёт асоциальный образ жизни и не занимается воспитанием своих детей. За это она неоднократно привлекалась к административной ответственности.

13 апреля судебные приставы Крутинского районного отдела судебных приставов передали годовалую девочку органам опеки. Младенец живёт в двухквартирном доме с матерью и бабушкой. В результате оказалось, что условия в доме антисанитарные, поскольку там часто собираются компании, распивающие спиртное, а также не хватает еды.

Кроме того, за ребёнком присматривает бабушка, поскольку мать уезжает неизвестно куда на 3-4 недели. Первые дни девочка пробудет в больнице под присмотром бабушки и врачей. В дальнейшем ей займутся органы опеки: на полгода передадут в детский дом, а затем, возможно, в приёмную семью.

Отметим, что старшая девочка уже несколько лет живёт со своим отцом. В 2015 году суд обязал безответственную мать выплачивать алименты на её содержание. Однако женщина не делает и этого.