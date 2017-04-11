В Омске машиниста подъёмного крана затянуло под гусеницу
Происшествия  •  11 апреля 2017, 17:24, последнее обновление 11 апреля 2017, 17:24  •  печать

В Омске машиниста подъёмного крана затянуло под гусеницу

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С тяжёлыми травмами мужчину доставили в больницу.

Вчера, 10 апреля, около 12:00 на площадке на улице 21-й Амурской рабочие увидели, как машиниста гусеничного крана затянуло под гусеницу. Они помогли коллеге выбраться и вызывали скорую помощь.

Пострадавшим оказался 49-летний омич. С тяжёлыми травмами его доставили в БСМП-1. По информации "Вечернего Омска", у мужчины перелом правого бедра, рёбер, подвздошной кости, а также травматический шок.

Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжёлое. По факту несчастного случая правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливается, как покинувший кабину машинист попал под движущийся кран.

Теги  •  #больница #кран #проверка

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