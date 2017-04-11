В Омской области 47-летний рыбак провалился под лёд и утонул

СК РФ по Омской области проводит доследственную проверку по факту несчастного случая на воде, в результате которого погиб 47-летний мужчина.
По предварительным данным, утром 10 апреля житель одного из сёл Большереченского района Омской области провалился под лёд во время рыбалки на озере Большой Яланкуль. Мужчина не смог выбраться и утонул.
Тело погибшего достали из воды. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Видимо человеку своя жизнь была совсем недорога, раз он так бессмысленно ею рисковал.
Не понимаю людей, которые готовы рисковать своей жизнью из-за такой рыбалки. Сколько смертей каждый год и никто из этого не извлекает урок, всё равно рыбачат на тонком льду.