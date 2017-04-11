В Омской области 47-летний рыбак провалился под лёд и утонул
Происшествия  •  11 апреля 2017, 12:50, последнее обновление 11 апреля 2017, 12:52  •  печать

В Омской области 47-летний рыбак провалился под лёд и утонул

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Следственный комитет проверит, почему погиб мужчина на озере Большой Яланкуль в Омской области.

СК РФ по Омской области проводит доследственную проверку по факту несчастного случая на воде, в результате которого погиб 47-летний мужчина.

По предварительным данным, утром 10 апреля житель одного из сёл Большереченского района Омской области провалился под лёд во время рыбалки на озере Большой Яланкуль. Мужчина не смог выбраться и утонул.

Тело погибшего достали из воды. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги  •  #доследственная проверка #лед #рыбалка #следственный комитет

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Комментарии
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Анна Мишина  •  11 апреля 2017, 16:35

Видимо человеку своя жизнь была совсем недорога, раз он так бессмысленно ею рисковал.

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OLEG Chernow  •  11 апреля 2017, 15:09

Не понимаю людей, которые готовы рисковать своей жизнью из-за такой рыбалки. Сколько смертей каждый год и никто из этого не извлекает урок, всё равно рыбачат на тонком льду.

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