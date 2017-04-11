В Омской области 47-летний рыбак провалился под лёд и утонул

Следственный комитет проверит, почему погиб мужчина на озере Большой Яланкуль в Омской области.

СК РФ по Омской области проводит доследственную проверку по факту несчастного случая на воде, в результате которого погиб 47-летний мужчина.

По предварительным данным, утром 10 апреля житель одного из сёл Большереченского района Омской области провалился под лёд во время рыбалки на озере Большой Яланкуль. Мужчина не смог выбраться и утонул.

Тело погибшего достали из воды. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.