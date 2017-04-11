В Омске рецидивист убил 83-летнего пенсионера

В Омске 35-летний ранее судимый мужчина задушил пенсионера во время пьяной ссоры, инсценировал ограбление и скрылся. Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратилась родственница 83-летнего пенсионера и рассказала, что в течение двух дней не могла до него дозвониться. Поэтому омичка решила приехать к нему в квартиру, расположенную на улице Учебной, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Там и было обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Пенсионер погиб из-за механической асфиксии.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Омской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство". По предварительным данным, тело погибшего было обнаружено 9 апреля. В течение суток удалось установить личность подозреваемого: им оказался ранее судимый за кражи и разбойное нападение 35-летний омич. По информации пресс-службы СК, пенсионер был с ним ранее знаком, и накануне вечером они выпивали вместе.

По словам подозреваемого, между ними возникла ссора: пенсионер попытался ударить злоумышленника, но тот задушил потерпевшего, инсценировал ограбление и скрылся с места преступления.

В настоящее время он помещён в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.