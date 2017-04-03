Пропавших омичек убили, а их тела спрятали в гараже
Происшествия  •   3 апреля 2017, 17:03, последнее обновление 3 апреля 2017, 17:38  •  печать

Пропавших омичек убили, а их тела спрятали в гараже

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Найдены тела пропавших омичек Татьяны Евтушенко и Екатерины Горбуновой. Их обнаружили в гараже, куда их привёз предполагаемый убийца.

Напомним, 2 апреля в отдел полиции № 10 обратились родственники двух 33-летних омичек. Девушки отмечали день рождения в баре "Доски", но домой так и не вернулись. Оперативники опросили посетителей и клиентов заведения и выяснили, что рано утром омички уехали вместе с неизвестным мужчиной, с которым познакомились там же.

- Мы в течение нескольких часов предоставили полиции все видеозаписи с камер наблюдения. Девушки действительно отдыхали у нас в баре, никаких конфликтных ситуаций здесь внутри не было. Они покинули заведение самостоятельно в нормальном состоянии. Сели в такси и уехали. С кем они были, нам неизвестно, - пояснил ИА "Омск Здесь" арт-директор бара "Доски" Алексей Мироненко.

Оперативникам удалось установить и свидетелей, информация которых позволила задержать в Ленинском округе 30-летнего мужчину. Он и стал подозреваемым. Он подтвердил факт знакомства с разыскиваемыми, а также пояснил, что продолжил распивать спиртные напитки с новыми знакомыми у себя дома. Но что-то видимо пошло не так, между молодыми людьми вспыхнула ссора, закончившаяся печально для девушек. Подружек он убил, а тела закопал в гараже своего отца. Туда злоумышленник вывез их на личном автомобиле для сокрытия следов преступления.

 

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, на месте работают полицейские, следователи, эксперты-криминалисты.

Теги  •  #бар #полиция #убийство #фото

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Комментарии
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Виктор Монин  •  3 апреля 2017, 19:17

Скорее всего, именно алкоголь стал причиной того, что девушки забыли об осторожности.

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Злата Маркова  •  3 апреля 2017, 17:49

Жаль девушек, но не понимаю, как они могли поехать на продолжение банкета к совершенно незнакомому мужчине?!

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Алексей Иванов  •  3 апреля 2017, 17:29

Вот этот материал все родители должны показать своим подрастающим девочкам, то что пьянка с кем попало может закончиться не только популярностью Шурыгиной. Но и в гараже в мешке можно оказаться, не бухайте и всё будет у вас хорошо.

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Мирослав В-ов  •  3 апреля 2017, 17:28

Все-таки их убили... Жаль, молодые, симпатичные. Вот к чему могут привести случайные знакомства в клубах.

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