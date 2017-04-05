Подозреваемого в убийстве двух омичек отправили за решётку до лета

Ходатайство прокурора рассматривалось сегодня, 5 апреля, в Ленинском районном суде. 30-летнего Романа Гладкова обвиняют в убийстве Татьяны Евтушенко и Екатерины Горбуновой. В ночь на 1 апреля мужчина познакомился с подругами в баре "Доски", утром компания поехала домой к Гладкову. Там завязалась ссора. Как говорит обвиняемый, женщины пытались украсть его деньги. Одну из них Гладков ударил по лицу и начал душить, когда та упала на пол. Вторую подругу мужчина тоже избил и задушил.

По словам следователей, Гладков в шоковом состоянии позвонил отцу и рассказал ему, что избил двух человек. Отец приехал, помог вынести трупы из квартиры. Сначала мужчины отвезли вещи женщин в посёлок Октябрьский и сожгли их. Дождавшись утра, родственники перевезли трупы в гараж, а машину отогнали на автомойку. Половой связи между Гладковым и убитыми пока не установлено.

Вину в совершении преступления Роман Гладков признал частично. В отношении него заведено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "убийство двух лиц". Суд одобрил ходатайство прокуратуры о заключении подозреваемого под стражу на два месяца. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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