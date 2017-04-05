Подозреваемого в убийстве двух омичек отправили за решётку до лета
Происшествия  •   5 апреля 2017, 15:02, последнее обновление 5 апреля 2017, 15:44  •  печать

Подозреваемого в убийстве двух омичек отправили за решётку до лета

Автор:

По требованию прокуратуры Роман Гладков арестован на два месяца.

Ходатайство прокурора рассматривалось сегодня, 5 апреля, в Ленинском районном суде. 30-летнего Романа Гладкова обвиняют в убийстве Татьяны Евтушенко и Екатерины Горбуновой. В ночь на 1 апреля мужчина познакомился с подругами в баре "Доски", утром компания поехала домой к Гладкову. Там завязалась ссора. Как говорит обвиняемый, женщины пытались украсть его деньги. Одну из них Гладков ударил по лицу и начал душить, когда та упала на пол. Вторую подругу мужчина тоже избил и задушил.

По словам следователей, Гладков в шоковом состоянии позвонил отцу и рассказал ему, что избил двух человек. Отец приехал, помог вынести трупы из квартиры. Сначала мужчины отвезли вещи женщин в посёлок Октябрьский и сожгли их. Дождавшись утра, родственники перевезли трупы в гараж, а машину отогнали на автомойку. Половой связи между Гладковым и убитыми пока не установлено.

Вину в совершении преступления Роман Гладков признал частично. В отношении него заведено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "убийство двух лиц". Суд одобрил ходатайство прокуратуры о заключении подозреваемого под стражу на два месяца. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #Ленинский районный суд #прокуратура #убийство

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна Мишина  •  5 апреля 2017, 15:35

Дикая история! Даже если они пытались у него что-то украсть, зачем убивать?

Ответить
Марина  •  5 апреля 2017, 16:44

Да, история шокирует. Мужчина просто озверел во время ссоры... А вину естественно не хочет признавать.

Ответить
Последние новости
Омский губернатор - правительству: "Нас всех уволят за неосвоение бюджетных средств"  •  сегодня, 16:30
Пять страхов начинающих омских водителей  •  сегодня, 16:19
В Омск не пустили 200 кг сыра без документов  •  сегодня, 16:12
Жительницу Омской области заподозрили в избиении взятого под опеку ребёнка  •  сегодня, 16:07
В Омске оптимизируют сеть центров занятости  •  сегодня, 15:40
Омский губернатор пожелал новому министру образования работоспособности  •  сегодня, 15:29
Еще новости
Иети шоу 240х400