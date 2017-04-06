СМИ: Омский продюсер задержан по подозрению в педофилии

Федеральные СМИ сообщили о задержании в Москве известного омского музыкального продюсера, создателя детских групп "Бэтмен" и "Джинсовые мальчики", Сергея Грушевского, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Сегодня, 6 апреля, стало известно о том, что по подозрению в растлении малолетних был задержан известный продюсер. Как сообщает Life.ru, им оказался журналист, продюсер и сооснователь детских музыкальных групп Сергей Грушевский.

В пресс-службе Следственного комитета по городу Москве задержание подтвердили, однако фамилию задержанного корреспонденту "Омск Здесь" не сообщили, объяснив это интересами следствия. По версии следствия, 45-летний мужчина заманивал к себе домой мальчиков, а потом совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

- По версии следствия, в период времени с 2014 по 2016 годы мужчина, под предлогом проведения музыкальных репетиций, приглашал к себе в квартиру учащихся московской музыкальной группы. После этого, подавляя волю малолетних мальчиков, неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, - сообщили в пресс-службе московского следкома. - В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел для проведения следственных действий. В ближайшее время следствие планирует предъявить фигуранту обвинение и избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы. Проводится комплекс следственных действий, направленный на выявление иных возможных эпизодов аналогичной преступной деятельности.

Сергей Грушевский родился в Омске, окончил Омский государственный педагогический институт (ныне университет). Во время учёбы работал корреспондентом газеты, внештатным автором телерадиокомпании и ведущим на телевидении. За успех проекта "По секрету всему свету" был назначен генеральным продюсером телерадиокомпании "Иртыш".

В Омске в 1992 году он вместе с коллегами-музыкантами создал детскую группу "Бэтмен", самым известным хитом которой стала песня "Джинсовые мальчики". Группа просуществовала почти четыре года. В 1995 году "золотой" состав музыкального коллектива дал свой последний концерт. После этого группа в полном составе не собиралась больше никогда.

Перебравшись в Москву, Сергей Грушевский стал продюсером группы "Джинсовые мальчики", названной в честь написанного в Омске одноимённого хита. Коллектив выступал в самых известных столичных клубах и на частных вечеринках.

Связаться с самим Сергеем Грушевским "Омск Здесь" не удалось. Телефоны продюсерского центра, указанные на сайте "Джинсовых мальчиков", не отвечают.