СМИ: Омский продюсер задержан по подозрению в педофилии

Сегодня, 6 апреля, стало известно о том, что по подозрению в растлении малолетних был задержан известный продюсер. Как сообщает Life.ru, им оказался журналист, продюсер и сооснователь детских музыкальных групп Сергей Грушевский.
В пресс-службе Следственного комитета по городу Москве задержание подтвердили, однако фамилию задержанного корреспонденту "Омск Здесь" не сообщили, объяснив это интересами следствия. По версии следствия, 45-летний мужчина заманивал к себе домой мальчиков, а потом совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.
- По версии следствия, в период времени с 2014 по 2016 годы мужчина, под предлогом проведения музыкальных репетиций, приглашал к себе в квартиру учащихся московской музыкальной группы. После этого, подавляя волю малолетних мальчиков, неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера, - сообщили в пресс-службе московского следкома. - В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел для проведения следственных действий. В ближайшее время следствие планирует предъявить фигуранту обвинение и избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы. Проводится комплекс следственных действий, направленный на выявление иных возможных эпизодов аналогичной преступной деятельности.
Сергей Грушевский родился в Омске, окончил Омский государственный педагогический институт (ныне университет). Во время учёбы работал корреспондентом газеты, внештатным автором телерадиокомпании и ведущим на телевидении. За успех проекта "По секрету всему свету" был назначен генеральным продюсером телерадиокомпании "Иртыш".
В Омске в 1992 году он вместе с коллегами-музыкантами создал детскую группу "Бэтмен", самым известным хитом которой стала песня "Джинсовые мальчики". Группа просуществовала почти четыре года. В 1995 году "золотой" состав музыкального коллектива дал свой последний концерт. После этого группа в полном составе не собиралась больше никогда.
Перебравшись в Москву, Сергей Грушевский стал продюсером группы "Джинсовые мальчики", названной в честь написанного в Омске одноимённого хита. Коллектив выступал в самых известных столичных клубах и на частных вечеринках.
Связаться с самим Сергеем Грушевским "Омск Здесь" не удалось. Телефоны продюсерского центра, указанные на сайте "Джинсовых мальчиков", не отвечают.
Таких тварей нужно пожизненно изолировать от общества. Это же сколько детских судеб он загубил?