В Краснодарском крае задержали педофила из Омска

Насильник пытался скрыться от правоохранителей в Краснодарском крае.

Сотрудники управления уголовного розыска задержали подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней жительницы Омска и изнасиловании совершеннолетней девушки, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В полицию с заявлениями обратились родители жертв сексуального насилия, заметившие перемены в их поведении.

37-летний житель Центрального округа совершил преступление в августе-сентябре прошлого года. После проведения первоначальных следственных действий он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Подозреваемого удалось задержать в Краснодарском крае. Сейчас он находится одном из омских изоляторов. Ведётся следствие.