В Краснодарском крае задержали педофила из Омска
Происшествия  •  18 января 2017, 13:49, последнее обновление 18 января 2017, 13:55  •  печать

В Краснодарском крае задержали педофила из Омска

Автор: Василий Епанчинцев

Насильник пытался скрыться от правоохранителей в Краснодарском крае.

Сотрудники управления уголовного розыска задержали подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней жительницы Омска и изнасиловании совершеннолетней девушки, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В полицию с заявлениями обратились родители жертв сексуального насилия, заметившие перемены в их поведении.

37-летний житель Центрального округа совершил преступление в августе-сентябре прошлого года. После проведения первоначальных следственных действий он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Подозреваемого удалось задержать в Краснодарском крае. Сейчас он находится одном из омских изоляторов. Ведётся следствие.

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r Теги  •  #насильник #педофил

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